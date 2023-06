Tradicionais tapetes de Corpus Christi voltam a ser confeccionados na região central de Taboão da Serra

Direto da redação

O Santuário Santa Terezinha em parceria com a Prefeitura de Taboão de Serra, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza nesta quinta-feira, 08/06, a tradicional confecção dos Tapetes de Corpus Christi. Há três anos a ação não acontecia por conta da pandemia da Covid-19.

“Estamos muito felizes em voltar a confeccionar os tapetes de Corpus Christi, um momento solene que faz parte da tradição popular católica e que faremos com muita alegria. Esse ato reúne muitas pessoas e quem quiser, pode colaborar com a confecção dos tapetes ou fazer doação de roupas em bom estado e alimentos não perecíveis para atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade”, destaca o secretário de Gestão de Pessoas, Dr. Alexandre Depieri, que também faz parte do Santuário Santa Terezinha.

O início dos trabalhos será às 00h, com interdição das vias: Rua Thereza Maria Luizetto, Rua do Carmo, Avenida Armando Andrade, Rua Senador Felinto Müller, Rua Ernesto Capelari, Rua Jovina de Carvalho Dau, Rua do Tesouro, parte da Rodovia Régis Bittencourt em frente ao Santuário Santa Terezinha e Rua Comendador Ângelo Rinaldi.

Durante a madrugada e manhã, serão demarcados e confeccionados mais de 120 tapetes ornamentais no trecho de cerca de 1km, utilizando serragem colorida e TNT. Os espaços estarão abertos à visitação e às 15h haverá procissão pelas ruas decoradas.

“Para nós é muito importante apoiar eventos que fazem parte da história da nossa cidade e no qual a população tenha assegurado o direito de professar a fé, independente do credo”, afirma a secretária de Cultura e Turismo, Nil Félix.

Feriado de Corpus Christi

A Prefeitura de Taboão da Serra informa que na quinta-feira, 08/06 (feriado de Corpus Christi) e sexta-feira, 09/06 (ponto facultativo), não haverá expediente nas repartições públicas municipais.

Serviços essenciais e de relevante interesse público, como Prontos Socorros, serviços de segurança, salvamento e serviços funerários, seguem atendendo. A decisão faz parte do Calendário Administrativo do Poder Executivo 2023,

estabelecido através do Decreto Municipal Nº 02, de 10 de janeiro de 2023.

Programação:

Tapetes de Corpus Christi

– Das 00h às 15h: Confecção e visitação aos tapetes

– 15h: Procissão pelas ruas decoradas com os tapetes com saída do Santuário Santa

Terezinha

Local: Santuário Santa Terezinha – Rua Thereza Maria Luizetto, 42, Centro – Taboão

da Serra