Condomínio João Cândido recebe cinema na janela neste sábado (29)

Da assessoria do CineB Solar

CineB Solar retoma as atividades presenciais com exibições nas janelas com lançamento na cidade de Taboão da Serra gratuito para os moradores do condomínio João Candido.

O filme selecionado para essa atividade será o documentário “Pandemia do Sistema: O retrato da desigualdade na capital mais rica do Brasil” de Naná Prudêncio.

Enquanto a ciência corre para encontrar uma vacina que proteja a população do novo coronavírus, que infelizmente já é, neste ano, a principal causa de morte por doença no país, o mais importante projeto de democratização do cinema brasileiro da capital paulista se reinventou e lança, neste mês de agosto, o CineB Solar na Janela.



Em vez das cadeiras, as janelas, no lugar dos alto-falantes, som transmitido pelas ondas de rádio FM, captadas pelo celular. Eis que surge uma nova modalidade de sala de cinema, ao ar livre, para que as pessoas possam acompanhar uma sessão do CineB Solar das janelas de suas casas.



Abertamente inspirado no belíssimo longa-metragem italiano “Cinema Paradiso”(1988), filme-homenagem ao período áureo do cinema de rua e nas experiências de artistas que usam as janelas dos apartamentos para se apresentarem, segundo o coordenador do projeto, Cidálio Vieira Santos, “o CineB Solar na Janela vai levar toda a infraestrutura de uma sessão convencional para os conjuntos habitacionais de moradia popular como Cohabs, CDHUs ou projetos do Minha Casa Minha Vida para que as pessoas possam ter seu momento de lazer” destaca.



O CineB Solar Janela vai exibir, na retomada do projeto, o documentário “Pandemia do Sistema: O retrato da desigualdade na capital mais rica do Brasil”, de Naná Prudêncio. O média-metragem denuncia como os moradores de regiões periféricas enfrentam a crise econômica e de saúde durante a pandemia do novo coronavírus.

A sessão do dia 29 contará com a participação da diretora do documentário, Naná Prudêncio, que também idealizou e dirigiu o documentário “Quem te Penteia”, premiado em mais de 25 festivais e que foi exibido no festival de Berlim e em canais de TV no Brasil.

PIPOCA EM CASA

Por conta dos protocolos sanitários de combate à pandemia, o projeto distribuirá para cada família, um saquinho com milho e caixinhas de pipoca padronizada para que cada família estoure a pipoca de suas casas e coma assistindo o filme na sua janela.

Sobre o documentário

Epicentro da crise sanitária no Brasil, o distanciamento social foi decretado na cidade de São Paulo em março de 2020. “Pandemia do Sistema – O retrato da desigualdade na cidade mais rica do Brasil” documentou a mobilização de moradores e moradoras para ajudar vizinhos e vizinhas durante o período de quarentena em regiões como Sapopemba, Heliópolis, Brasilândia, Capão Redondo, Cidade Ademar, Pedreira e o município de Taboão da Serra. Na capital mais rica do país, os índices de mortes por Covid-19 se mostraram até 10 vezes maiores nas periferias e nos bairros com maioria negra. O filme constata que o vírus não foi a única causa das mortes e que a desigualdade é a epidemia mais antiga, grave e crônica na história brasileira. Em primeira pessoa, Pandemia do Sistema denuncia as ausências do estado e confirma que nos lugares mais pretos e pobres ‘Nóis só tem nóis’.

Ficha Técnica

Direção geral: Naná Prudêncio

Produção Executiva: Carol Moreno

Pesquisa e roteiro: Naná Prudencio e Semayat Oliveira

Fotografia: Naná Prudencio, Rogério Pixote, Pedro Borges, Igor Oliveira e Gustavo Moraes

Montagem e finalização: Naná Prudencio

Som direto: Daniel Henrique

Sonoplastia: Diocesar Pereira

Trilha sonora: Negredo Oficial

Identidade visual: Silvana Martins



Sobre o CineB Solar

Criado em 2007, o CineB passou a se chamar CineB Solar em 2018, quando passou a circular com uma van que gera, através de placas solares, a própria energia consumida no evento. Já atingiu um público superior a 70 mil espectadores em mais de 550 sessões gratuitas realizadas em comunidades e universidades de São Paulo.

A iniciativa busca democratizar o acesso ao cinema nacional e divulgar os filmes produzidos no Brasil. Já foram exibidos na tela do CineB mais de 130 longas-metragens e 80 curtas-metragens, além da realização de pré-estreias exclusivas.

CineB Solar Janela no Jardim Salete

DIA : 29 de agosto Sábado 19hs

LOCAL: Condomínio João cândido

FILME: Curtas metragens

ENDEREÇO : Rua Reinaldo da Silva, 31, Jardim Salete, Taboão da Serra

CONVITE : Serão somente aos moradores do condomínio é serão entregues pela administração nos aptos

E desta vez, a pipoca você faz em casa