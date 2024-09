Confira o eleitorado que tem preferência para votar nas Eleições 2024

Por Samara Matos, na redação

Nas Eleições Municipais de 2024, alguns segmentos do eleitorado terão preferência para votar, conforme o artigo 100 da Resolução TSE nº 23.736/2024. Essas eleições, que contam com um eleitorado de mais de 155 milhões de pessoas, terão o primeiro turno em 6 de outubro e o segundo turno, se necessário, em 27 de outubro. A votação será iniciada às 8h no horário de Brasília.

Eleitorado com preferência

A resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que terão preferência na votação:

Candidatas e candidatos;

Juízas e juízes eleitorais, e seus auxiliares;

Servidoras e servidores da Justiça Eleitoral;

Promotoras e promotores eleitorais;

Policiais militares em serviço;

Pessoas idosas (a partir de 60 anos);

Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

Pessoas enfermas;

Pessoas com transtorno do espectro autista;

Pessoas obesas;

Gestantes e lactantes;

Pessoas com crianças de colo;

Doadores de sangue (com comprovante de até 120 dias).

A preferência será dada de acordo com a ordem de chegada, exceto para pessoas com mais de 80 anos, que têm prioridade absoluta. A pessoa acompanhante também será incluída na prioridade, mesmo que não vote na mesma seção eleitoral.

Mesárias e mesários

Mesárias, mesários e fiscais de partidos, federações e coligações poderão votar após as eleitoras e eleitores presentes no início ou fim da votação.