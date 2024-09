TV Taboão em Foco realiza Live da Apuração no domingo (6) com todos detalhes da eleição

Direto da redação

O Taboão em Foco está em contagem regressiva para as eleições municipais de 2024 e prepara cobertura especial para domingo (6) com a Live da Apuração a partir das 17 horas. A equipe estará ao vivo com a contagem dos votos e informações em tempo real.

Você terá informações em primeira mão da votação dos cinco candidatos a prefeito de Taboão da Serra. Afinal, terá segundo turno na cidade ou algum dos candidatos vai vencer no primeiro turno? E quem serão os 13 vereadores eleitos? Você terá essas respostas e muito mais.

“Estamos muito animados para interagir com o público e trazer informações atualizadas sobre a eleição em Taboão da Serra e dos outros municípios da nossa região”, diz Allan dos Reis, que vai comandar a Live da Apuração.

E claro, participações especiais dos vereadores eleitos e não eleitos, e dos candidatos a prefeito. Além da equipe do Taboão em Foco, convidados vão participar da live da apuração.

SUCESSO EM 2020

A Live da Apuração do Taboão em Foco em 2020 foi sucesso total com quase 60 mil visualizações no vídeo da transmissão no canal do Youtube. Foram mais de 7 horas de transmissão ao vivo com entrevistas, bate-papo e análise do resultado da urna.

SERVIÇO:

Evento: Live da Apuração – Eleições 2024

Data: Domingo, 6 de outubro

Horário: 17h

Onde assistir: https://www.youtube.com/@TVTaboaoemFoco