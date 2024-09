Taboão da Serra: Feriado em homenagem a Santa Terezinha é celebrado nesta terça, dia 1º de outubro

Por Geovanna Matos, na redação

Nesta terça-feira, dia 1º de outubro, é celebrado em Taboão da Serra o feriado do “Amor Misericordioso de Deus”, criado em homenagem a Santa Terezinha, padroeira da cidade.

Santa Terezinha é considerada padroeira de Taboão desde 1981. Em 2004 a Câmara Municipal chegou a oficializar a Santa como padroeira do município, mas o feriado só foi aprovado em 2015.

Ligação de Santa Terezinha com Taboão da Serra

Antes de se tornar paróquia e termos o grande Santuário em homenagem a Santa Terezinha do Menino Jesus, Taboão da Serra foi sede de uma chácara pertencente aos frades da Ordem dos Carmelitas Descalços, ordem essa que Terezinha passou toda a sua vida religiosa trabalhando em sua santidade, amor em evangelizar e missões religiosas, mesmo sem nunca ter saído de seu Carmelo. A ordem Carmelita construiu a antiga igreja, onde hoje se situa o Santuário Diocesano Santa Terezinha. Desde 1981 Santa Terezinha é considerada padroeira de Taboão da Serra.

História de Santa Terezinha

Nascida Marie Françoise Therese Martin (Maria Francisca Teresa Martin), no dia 2 de janeiro de 1873 em Alençon, na França. Perdeu sua mãe muito nova, aos 4 anos de idade. Todas as suas irmãs mais velhas converteram a vida religiosa, e entraram para a Ordem das Carmelitas Descalças.

Terezinha percebeu que a vida religiosa também era sua vocação, e aos 14 anos, não tinha idade permitida para ingressar ao Carmelo, então, é levada por seus familiares para uma audiência com Papa Leão XIII em Roma, e ao pedir a exceção para que pudesse entrar para o Carmelo, recebeu uma permissão do próprio papa, e no ano seguinte, aos 15 anos, Terezinha foi aceita na ordem, onde recebeu o nome de “Terezinha do menino Jesus”.

Pregava acima de tudo o amor a Jesus Cristo. Ensina a teologia da “Pequena Via” que se baseia na simplicidade, em realizar pequenos atos que resultam em santidade.

Santa Teresa do Menino Jesus sofreu por quase 3 anos de tuberculose. Faleceu no dia 30 de setembro de 1897, aos 24 anos. No leito de morte as monjas rezavam e anotavam tudo que ela dizia. Sua última frase foi: Não me arrependo de haver-me entregue ao amor. E com o olhar Antes de ser canonizada Santa Teresa do Menino Jesus foi beatificada em abril de 1923. Sua canonização foi feita pelo Papa Pio Xl, em 1925,no dia 17 de maio. No ano de 1927 foi declarada Patrona Universal das Missões Católicas. Foi nomeada Padroeira Secundária da França, junto com Santa Joana D’arc. Em 1997 no centenário de sua morte, o Papa João Paulo ll, na Carta Apostólica, Divinis Amoris Scientia, a declara Doutora da Igreja por causa da sua mensagem da Infância Espiritual e da Contemplação da Face de Cristo