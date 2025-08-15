Conheça as finalistas e vote para escolher o Morango do Amor Mais Famoso de Taboão

Por Samara Matos, na redação

A etapa final do desafio Morango do Amor Mais Famoso de Taboão começa nesta quinta-feira (14) e vai até às 23h59 de domingo, 17 de agosto, quando será encerrada. O doce vencedor ganhará o título de Mais Famoso de Taboão e uma reportagem do Taboão em Foco.

A primeira etapa do desafio fez sucesso em nosso perfil do Instagram, alcançando quase 58 mil visualizações, 7.900 comentários, 1.100 curtidas e 977 compartilhamentos, mostrando o engajamento dos nossos seguidores. As eleitas na primeira fase e que estão na final são:

@catdamamae_confeitaria

@dan_doce

@delicias.da.maary

@fue.aline

@_confeitariadapaty

REGRAS DA FINAL

As regras são bem simples e para participar, os seguidores podem comentar o @ da sua favorita na postagem oficial. Desta vez, vale apenas um comentário, sendo considerado somente o primeiro. Comentários com mais de um perfil não serão válidos.