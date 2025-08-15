Embu das Artes recebe 4ª Feira Medieval no Parque Rizzo em 24 de agosto

Direto da redação

Embu das Artes se prepara para voltar à Idade Média no próximo dia 24 de agosto, quando acontece a 4ª Feira Medievalno Parque do Lago Francisco Rizzo, das 10h às 21h. O evento, com entrada gratuita, promete atrair visitantes de toda a região com atrações culturais, apresentações artísticas e experiências interativas.

A programação inclui apresentações de música folk, celta e rock retrô, dança do ventre, dança cigana, tribal e medieval. Os visitantes também poderão assistir a demonstrações de lutas e arquearia, além de participar de um casamento celta e interagir com personagens e seres inspirados no imaginário medieval.

O espaço contará ainda com área de artesanato, gastronomia variada, vivências místicas com oraculistas e tatuagens no formato flash day. A organização incentiva que o público vá vestido a caráter, para entrar totalmente no clima da época.

O evento tem apoio da Secretaria de Turismo de Embu das Artes e receberá doações voluntárias de 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para cães ou gatos, que serão destinadas a causas sociais e protetores de animais.

Serviço

4ª Feira Medieval de Embu das Artes

Dia: 24 de agosto de 2025 (domingo)

Horário: 10h às 21h

Local: Parque do Lago Francisco Rizzo – Rua Alberto Giosa, 390, Quinhaú, Embu das Artes

Entrada gratuita (doação voluntária)