EMEB Paulo Freire recebe 60 carteiras novas e reforma de infraestrutura pelo programa Escola Mais Bonita

Na terça-feira (12), a EMEB Paulo Freire, no Jardim Saporito, recebeu 60 conjuntos de carteiras escolares novas, instaladas nas três salas de aula recém-construídas pela Prefeitura de Taboão da Serra por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura. A entrega faz parte do programa Escola Mais Bonita, que está revitalizando unidades da rede municipal para oferecer mais conforto, segurança e infraestrutura adequada a alunos e professores.

Além do novo mobiliário, a escola está ganhando uma nova sala dos professores com banheiro e copa, reforma parcial das salas de aula com retirada de balcões danificados, substituição de vidros e janelas, troca de pisos e renovação completa da instalação elétrica. Também estão em andamento a reforma do telhado, com troca de telhas, ripas e forro, e melhorias na área de recreação e no pátio coberto.

O investimento ultrapassa R$ 1,5 milhão, com recursos do Governo do Estado de São Paulo.

“O programa ‘Escola Mais Bonita’ é um marco para Taboão da Serra. Estamos garantindo que cada escola revitalizada seja um espaço seguro e motivador, com melhores condições para ensinar e aprender”, afirmou o prefeito Engenheiro Daniel.