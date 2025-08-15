Fim de semana terá temperaturas entre 12°C e 25°C e sol com muitas nuvens

Direto da redação

O fim de semana em Taboão da Serra será marcado por sol com muitas nuvens, com algumas aberturas de sol durante o dia, e sem previsão de chuva.

Na sexta-feira (15), a mínima será de 11°C e a máxima de 20°C, com vento fraco de sudeste a 13 km/h e umidade entre 58% e 97%. A lua estará cheia, e o nascer e o pôr do sol acontecem às 06h33 e 17h50.

No sábado (16), a temperatura mínima será de 12°C e a máxima de 22°C, com vento de ESE a 11 km/h e umidade entre 57% e 96%. A lua entra na fase minguante.

No domingo (17), a mínima será de 13°C e a máxima de 25°C, mantendo o céu com muitas nuvens e abertas de sol. A umidade seguirá alta e não há previsão de chuva, proporcionando um dia agradável para atividades ao ar livre.