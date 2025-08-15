Prefeito Engenheiro Daniel visita obras do Novo Hospital e Maternidade de Pinhais e estuda modelo para Taboão da Serra

Direto da redação

O prefeito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel, visitou nesta quarta-feira (13) as obras do Novo Hospital e Maternidade Municipal de Pinhais, acompanhado da prefeita Rosa Maria e da equipe do Consórcio Saúde Pinhais Ltda, vencedor da licitação. O equipamento, 100% SUS, está sendo construído por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), e a entrega das obras pode ocorrer ainda em 2025.

Durante a visita, o prefeito de Taboão avaliou o padrão da obra e destacou a importância do modelo de PPP para a gestão de saúde. “Não temos dúvida que a PPP é uma das melhores formas de construir um hospital municipal. Vamos trabalhar arduamente para implementar algo desse porte em Taboão, oferecendo um equipamento de saúde de qualidade para nossa população”, afirmou Engenheiro Daniel.

A prefeita Rosa Maria detalhou o andamento da construção, apresentando os pavimentos, materiais utilizados e a estrutura de toda a área externa do hospital. Ela ressaltou que o modelo adotado em Pinhais tem se tornado referência. “É uma grande alegria receber Taboão da Serra aqui. Nosso hospital mostra que a parceria público-privada é uma alternativa eficiente para ampliar e melhorar o atendimento à população”, afirmou.

O prefeito de Taboão destacou ainda que o objetivo da visita é buscar projetos bem-sucedidos que possam servir de modelo para a cidade. “Saúde é um desafio mundial e não podemos cruzar os braços. Esse hospital é um exemplo de como podemos oferecer gestão de saúde digna e responsável em nosso município”, acrescentou Daniel.