Itapecerica da Serra recebe Feirão de Empregos com 250 vagas para Amazon nesta segunda-feira (18)

Direto da redação / Foto: Divulgação Amazon

Na próxima segunda-feira, 18 de agosto de 2025, Itapecerica da Serra realiza um Feirão de Empregos com 250 vagas para o centro de distribuição da Amazon em Cajamar (SP). A seleção começa às 8h, com distribuição de senhas na Rua Manoel Maximino da Rosa, 484, e exige ensino fundamental completo, mais de 18 anos, flexibilidade para diferentes áreas logísticas e disponibilidade para escala rotativa 3×2. Não é necessário ter experiência.

O salário é de R$ 2.050,65, com benefícios como adicional noturno, transporte fretado gratuito, refeitório no local, bônus de presença, ambiente climatizado, sala de jogos e wi-fi liberado.

Para participar, o candidato deve levar RG, CPF, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, PIS, certificado de reservista (para homens), currículo atualizado e comprovante de endereço.

A ação é realizada pela Gi Group RH, em parceria com o projeto social Play no Bem e apoio do mandato coletivo Jones Donizette Jr. e Jones Donizette.

Serviço

Data: 18 de agosto de 2025

Horário: a partir das 8h (distribuição de senhas)

Local: Rua Manoel Maximino da Rosa, 484 – Itapecerica da Serra-SP

Empresa contratante: Amazon

Realização: Gi Group RH e Play no Bem