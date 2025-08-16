Suspeito de roubar alianças é preso pela GCM em Taboão da Serra após confronto

Direto da redação

Um homem suspeito de praticar roubos foi preso em flagrante na manhã deste sábado (16), em Taboão da Serra, durante uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM). Ele tentou reagir à abordagem e acabou baleado na perna pelos agentes.

Com o suspeito, os guardas apreenderam 14 alianças, uma arma de fogo e uma motocicleta, que teria sido utilizada nos crimes. Segundo a GCM, o homem já era monitorado e foi surpreendido durante patrulhamento na região do Jardim Trianon.

O suspeito foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro da cidade, onde recebeu atendimento médico e segue em observação. O caso foi registrado na delegacia de Taboão da Serra, e o material apreendido ficará à disposição da Justiça.