Calorão de até 31ºC marca a semana em Taboão da Serra

A semana em Taboão da Serra será marcada por tempo firme e temperaturas em elevação. Não há previsão de chuva na maior parte dos dias, mas na quinta-feira (21) há possibilidade de pancadas à tarde e à noite. A sexta-feira (22) deve ser o dia mais quente, com máxima de 31ºC.

Na segunda-feira (18), a previsão é de muitas nuvens durante todo o dia, com aberturas de sol. As temperaturas variaram entre 12ºC e 22ºC.

Na terça-feira (19), o céu ficou com muitas nuvens, mínima de 13ºC e máxima de 25ºC. A noite também foi de bastante nebulosidade.

Na quarta-feira (20), o cenário se repetiu, com mínima de 15ºC e máxima de 28ºC, e tempo nublado ao longo do dia.

Na quinta-feira (21), o sol aparece com aumento de nuvens ao longo da manhã. A previsão aponta para pancadas de chuva à tarde e à noite, com mínima de 17ºC e máxima de 29ºC.

Já na sexta-feira (22), o tempo volta a ficar firme. O sol predomina durante o dia, a noite será de céu limpo e os termômetros devem marcar entre 16ºC e 31ºC, a maior temperatura da semana