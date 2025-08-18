SUS lança camisinhas texturizada e fina para incentivar o uso do preservativo e prevenir infecções sexualmente transmissíveis

Por Geovanna Matos, na redação / Foto: @newceleb

O Sistema Único de Saúde (SUS) passará a distribuir gratuitamente dois novos modelos de preservativos: a camisinha texturizada e a camisinha fina. A novidade foi anunciada nesta terça-feira (12) em vídeo publicado pelo infectologista e influenciador digital Ricardo Kores, em parceria com o Ministério da Saúde. A medida busca ampliar a adesão ao uso de preservativos, especialmente entre jovens, e reforçar a prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), além de evitar gestações não planejadas.

O SUS já disponibiliza dois tipos de preservativo: o masculino, feito de látex, e o feminino, produzido com látex ou borracha nitrílica. Segundo o Ministério da Saúde, os novos modelos não substituem o tradicional, mas ampliam as opções para que as pessoas se conscientizem sobre a importância da proteção durante as relações sexuais. Agora, com as novas versões, a expectativa do Ministério da Saúde é distribuir mais de 400 milhões de unidades ainda neste ano.

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (2019) e do relatório da Organização Mundial da Saúde (2024) apontam uma queda no uso de preservativos nos últimos anos, principalmente entre os jovens. De acordo com a PNS, 59% dos entrevistados com 18 anos ou mais afirmaram não ter usado camisinha nenhuma vez nas relações sexuais, número que acende um alerta para o aumento do risco de infecções e gravidez não planejada.

Os novos modelos de camisinha já estão disponíveis para retirada gratuita nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), em terminais de ônibus, estações de trem e metrô, e órgãos públicos, sem exigência de documentos de identificação e sem restrições de quantidade, facilitando o acesso de todas as pessoas.