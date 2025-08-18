loader-image
Defesa Civil de Itapecerica da Serra promove campanha contra queimadas durante tempo seco

A Defesa Civil de Itapecerica da Serra lançou uma campanha de conscientização para alertar a população sobre os riscos das queimadas, que aumentam durante o período mais seco do ano. A iniciativa reforça a importância da prevenção e da responsabilidade coletiva para evitar tragédias e danos ambientais.

Segundo o órgão, atear fogo em áreas de mata ou terrenos não é forma de limpeza, mas sim crime ambiental. Além de ameaçar vidas, os incêndios destroem o meio ambiente, comprometem o abastecimento de água e podem causar acidentes graves.

A campanha traz mensagens de alerta como:

  • “Não coloque fogo na mata! Você pode causar uma tragédia.”

  • “Queimada não é limpeza, é crime.”

  • “Período seco exige atenção redobrada: a prevenção começa com você.”

A Defesa Civil lembra que qualquer foco de incêndio deve ser denunciado imediatamente. Os contatos de emergência são 199 ou (11) 4666-3415 (WhatsApp).

