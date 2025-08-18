Taboão da Serra: Isenção do IPTU 2026 para aposentados, pensionistas e BPC pode ser solicitada pela internet até 30 de setembro

Direto da redação / Foto: PMTS

Os moradores de Taboão da Serra que são aposentados, pensionistas ou recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) já podem solicitar a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) para 2026.

A novidade deste ano é que o pedido pode ser feito online, pelo site atende.ts.sp.gov.br, além da opção presencial, nas unidades Atende Centro ou Atende Pirajuçara. O prazo final para solicitação é 30 de setembro de 2025.

Quem tem direito à isenção

Segundo o Código Tributário de Taboão da Serra (Lei Complementar nº 193/2009), podem solicitar a isenção os moradores que atendam aos seguintes critérios:

Renda familiar de até R$ 3.386,10 (30 UFM) ;

Ter um único imóvel , usado exclusivamente como residência;

Casa com terreno de até 250 m² e área construída de até 125 m²;

Apartamento com até 72 m².

O prefeito Engenheiro Daniel reforça que o benefício é uma forma de apoio direto às famílias:

“Sabemos que o dia a dia nem sempre é fácil. A aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC, que atendam aos critérios, oferecemos a isenção do IPTU, um benefício pensado para apoiar quem mais precisa.”

Renovação e documentação

O pedido de isenção deve ser feito anualmente. Quem teve o benefício em 2025 e não mudou de imóvel ou renda deve renovar informando o número do processo anterior. Em caso de alteração na renda ou metragem do imóvel, é necessário apresentar documentação atualizada.

Documentos necessários para solicitação:

Cópia do RG e CPF do requerente;

Comprovante de aposentadoria ou pensão (emitido nos últimos 120 dias);

Documento de propriedade do imóvel (matrícula, escritura ou contrato de compra e venda);

Declaração de não possuir outro imóvel no país e de que o imóvel é usado exclusivamente para fins residenciais.

Após o protocolo, o pedido passará por análise. Se aprovado, o benefício será concedido em 2026. Caso contrário, o pedido será indeferido.

Contatos e atendimento

Atende Taboão da Serra – Segunda a sexta-feira, das 08h30 às 16h30

Online: atende.ts.sp.gov.br

Presencial: