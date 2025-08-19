Metrô Linha 4-Amarela em Taboão da Serra: escavação será 20 vezes mais lenta sem tatuzão

Taboão da Serra (SP), 19 de agosto de 2025 – A expansão da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo até Taboão da Serra será feita pelo método austríaco NATM (New Austrian Tunneling Method), que utiliza escavação manual. O processo é 20 vezes mais lento que o tradicional “tatuzão”, mas tem custo menor. O investimento previsto é de R$ 3,4 bilhões e a inauguração está programada para 2028, segundo promessa do governador Tarcísio de Freitas.

Método NATM será usado nas obras em Taboão da Serra

De acordo com o diretor de operações da concessionária ViaQuatro, Antonio Marcio Barros Silva, o critério para a adoção do método austríaco foi o custo reduzido em comparação ao uso da tuneladora.

“Com a tuneladora, conseguimos avançar até 30 metros por dia. Já com o NATM, a média é de apenas 1,5 metro. É um processo mais lento, mas eficiente e utilizado em obras de metrô em todo o mundo”, explicou Silva, em entrevista a Exame.

O executivo afirmou ainda que várias frentes de trabalho serão abertas para tentar cumprir a previsão do governo estadual de colocar o novo trecho em operação até 2028.

Obras do metrô em Taboão da Serra ainda não começaram

Apesar do cronograma e da demolição de prédios no local onde será construída a estação, as obras do metrô em Taboão da Serra ainda não começaram oficialmente.

O consórcio responsável aguarda a assinatura de um aditivo contratual com o Governo do Estado de São Paulo para dar início à execução. A expectativa é que os trabalhos tenham início até dezembro.

Investimento de R$ 3,4 bilhões

O projeto de ampliação da Linha 4-Amarela contará com R$ 3,4 bilhões em investimentos, provenientes do Governo do Estado, da concessionária ViaQuatro e de financiamento do Banco Mundial.

O investimento é considerado estratégico para melhorar a mobilidade urbana e atender moradores da Grande São Paulo que dependem diariamente do transporte público.

Expansão da Linha 4-Amarela: todas estações

Atualmente, a Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo possui 11 estações: Vila Sônia, São Paulo-Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis-Mackenzie, República e Luz.

Com a expansão, duas novas paradas serão adicionadas: Chácara do Jockey e Taboão da Serra, que devem atender milhares de passageiros diariamente e reduzir o tempo de deslocamento entre a região sudoeste e o centro da capital paulista.