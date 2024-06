Linha 4-Amarela: Taboão da Serra será a 1ª cidade, fora da capital paulista, a ter estação do metrô

Por Allan dos Reis, no Parque Assunção

A cidade de Taboão da Serra vai ganhar uma estação do metrô até o final de 2028. Essa é a promessa do governador Tarcísio de Freitas, que assinou na manhã desta segunda-feira (10) o aditivo no contrato com a empresa CCR para elaboração dos estudos de viabilidade e dos projetos executivos da extensão da Linha 4-Amarela de metrô. O município será o primeiro a ter uma estação do metrô, fora da capital paulista. A obra começa no final deste ano e tem investimento estimado em R$ 3,4 bilhões.

“É um dia super especial para a gente, um dia importante. É a celebração de mais um compromisso que a gente tinha feito e desde a campanha [eleitoral de 2022] que a gente fala da expansão do metrô. E levar o metrô para fora da cidade de São Paulo. É um passo importante e Taboão da Serra será a primeira cidade da região metropolitana a ser alcançada pelo metrô. Assinamos o aditivo para um pouco mais de 3 km de obras. Estamos falando de 3,4 bilhões de investimentos. A gente começa imediatamente a fazer as desapropriações. Em agosto a gente vai estar com o projeto executivo concluído e a ideia é que em dezembro a gente já inicie as obras, que devem ser concluídas em 2028. E em 2028 a gente já comece as operações entre a Vila Sônia e Taboão”, diz Freitas.

A concretização do projeto para chegada do metrô teve a participação ativa do prefeito Aprígio, que foi muito além dos movimentos políticos, mas garantiu e cedeu uma parte da futura prefeitura para abrigar a estação, facilitando os trâmites burocráticos e agilizando o início da obra. Ele afirmou que a municipalização da Rodovia Régis Bittencourt – transformada em avenida em fevereiro – facilitou os trâmites.





“Não seria possível a implantação do metrô aqui porque a rodovia era federal e iria ser difícil conseguir as licenças. Graças a Deus, eu tive essa visão de trazer à Prefeitura para cá, conseguir esse terreno e fazer uma concessão de uso com o Governo do Estado para instalar a estação do metrô, onde estamos”, diz Aprígio.

O governador Tarcísio de Freitas também destacou o papel importante dos deputados estaduais da região, Analice Fernandes e Dr. Eduardo Nóbrega.

“Muito obrigado governador Tarcísio. Sabemos que esse contrato garante recursos para que o prolongamento aconteça e venha até Taboão da Serra e é um passo significativo para melhoria do transporte público da nossa região”, diz Analice.

Nóbrega agradeceu. “Somos duplamente privilegiados porque não somos apenas testemunhas da história, agora somos protagonistas. O metrô chegou. E chegou porque o povo acreditou”, diz.

A deputada federal Ely Santos também discursou brevemente e agradeceu a luta do “prefeito Aprígio por Taboão da Serra” e ao governador “que, se não fosse ele, o metrô não estaria saindo”.

LINHA 4-AMARELA

Com as duas novas estações, Chácara do Jockey e Taboão da Serra, a Linha 4-Amarela terá 13 estações ao longo de 16,1 km, ligando nossa cidade até a região central, a Estação da Luz.