Campo do Guaciara abre inscrições para aulas gratuitas de futebol feminino em Taboão da Serra

Direto da redação /Foto: Frederico Rodrigues – PMTS



O Campo do Guaciara, em Taboão da Serra, está com inscrições abertas para aulas gratuitas de futebol feminino voltadas para meninas a partir de 7 anos. A iniciativa da Secretaria de Esportes e Lazer visa ampliar a participação feminina no esporte e ocorre segundas, quartas e sextas-feiras, das 16h30 às 17h30.

As interessadas devem se inscrever presencialmente no Campo do Guaciara (Estrada das Olarias, 519), apresentando RG, comprovante de endereço, foto 3×4 e, se possível, atestado médico recente (até seis meses). Menores de 18 anos precisam estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

O secretário de Esportes e Lazer, Luiz Lune, destaca que a ação vai além da prática esportiva: “Queremos que as meninas desenvolvam disciplina, respeito e trabalho em equipe. Mais do que formar atletas, buscamos formar cidadãs confiantes e protagonistas da própria história.”