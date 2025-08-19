Moradores de Taboão, Embu das Artes e Itapecerica da Serra podem solicitar poda de árvores e tapa-buracos pelo app do Poupatempo

Por Samara Matos, na redação

Moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra já podem registrar pedidos de serviços de zeladoria urbana, como poda de árvores, tapa-buracos, manutenção de vias e reparos na iluminação pública, diretamente pelo aplicativo do Poupatempo. Desde março, mais de 5 mil solicitações já foram registradas por cidadãos de municípios paulistas por meio da funcionalidade integrada ao sistema Cidades.SP.GOV.BR.

Como funciona

A ferramenta, desenvolvida pela Prodesp, empresa vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), encaminha automaticamente cada pedido à prefeitura responsável, garantindo agilidade e eficiência no atendimento. Para registrar a solicitação, basta acessar o aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, clicar em “Serviços Municipais”, selecionar a cidade e escolher o serviço desejado. Também é possível pesquisar diretamente pelo tipo de demanda, como:

“Solicitar poda de árvores”

“Solicitar reparo na iluminação pública”

“Solicitar reparo na via pública – tapa-buraco”

Integração com o município

Todas as prefeituras recebem os pedidos, mas, se o município estiver integrado à plataforma CIDADES.SP.GOV.BR, a solicitação é tratada diretamente pela prefeitura, permitindo que o cidadão acompanhe o andamento do pedido em tempo real e garantindo atendimento mais ágil.

O Cidades.SP.GOV.BR integra os municípios paulistas ao ambiente tecnológico do Estado, oferecendo protocolos digitais, sistemas de gestão e canais diretos de comunicação com o cidadão. A plataforma fortalece a capacidade de gestão das prefeituras, amplia o alcance das políticas públicas digitais e garante um atendimento mais transparente, eficiente e moderno para toda a população.