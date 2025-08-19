Imprensa Regional se reúne em Taboão da Serra para palestras sobre audiência, marketing e vendas

Direto da redação

No dia 21 de agosto, a partir das 9h, jornalistas, empreendedores e profissionais de comunicação da região do Conisud vão participar de um encontro especial voltado à imprensa regional na Sala Collab da Unifecaf em Taboão da Serra.

A programação contará com duas palestras de grande relevância:

“Como evoluir a audiência no site de notícias” , ministrado por Daniel Villaça, diretor-presidente do jornal Gazeta de S. Paulo

"Marketing e Vendas", ministrada pela Silvia Helena, consultora de marketing do SEBRAE-SP

O encontro é uma oportunidade para esses profissionais aprimorarem suas estratégias de crescimento na audiência, conhecer técnicas de captação e fidelização de público e potencializar suas vendas por meio do marketing.

O evento é exclusivo para jornalistas, estudantes de comunicação e outros profissionais da comunicação e conta com o apoio da UniFECAF e da Global Protect.

SERVIÇO:

Data: 21 de agosto de 2025

Horário: abertura com coffee break – a partir das 9h

Local: Unifecaf (Sala Collab) – Av. Vida Nova, 166 – Jd. Maria Rosa – Taboão da Serra

Inscrição: (11) 99695-0907 com Manoel Rocha (Um Novo Jornal)