Foragido acusado de execução em SC e apontado como líder do PCC no Nordeste é preso em Taboão com carros de luxo

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil de São Paulo e de Alagoas resultou na prisão de José R, conhecido como “Gordão”, apontado como um dos principais líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC). A captura aconteceu nesta terça-feira (19) em Taboão da Serra.

Segundo as investigações, ele era considerado “sintonia final” da facção, responsável por comandar o tráfico de drogas em grande parte da região Nordeste a partir de sua base na Grande São Paulo. A ação foi coordenada pela 5ª Delegacia do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC).

A esposa de José Ricardo também foi detida. Ambos estavam foragidos da Justiça.

Carros de luxo apreendidos em Taboão da Serra

Durante a operação, os policiais apreenderam três veículos de luxo que pertenciam ao casal: dois Porsches e um carro blindado, avaliados em cerca de R$ 3 milhões. De acordo com a polícia, a ostentação era sustentada pelos lucros do tráfico em larga escala.

Suspeito era procurado por execução em SC

Além da atuação no PCC, “Gordão” também era foragido de Santa Catarina, acusado de participação em uma execução a tiros de fuzil em Balneário Camboriú. Desde o crime, ele se escondia em Taboão da Serra, até ser localizado graças ao trabalho conjunto das polícias paulista e alagoana.

O delegado responsável pela investigação no DEIC, destacou que o monitoramento intenso permitiu chegar ao paradeiro do suspeito.

O casal permanece preso na sede do DEIC, em São Paulo, à disposição da Justiça, e deve responder por organização criminosa, tráfico de drogas e homicídio.