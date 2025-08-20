Taboanense Dayane Burgos disputa título de Musa do Sertanejo no Rodeio de Itu 2025; veja como votar

Por Samara Matos, na redação

A taboanense Dayane Burgos, de 28 anos, é uma das finalistas do concurso Musa do Sertanejo do Rodeio Itu 2025. Jornalista e criadora de conteúdo digital, Dayane já acumula títulos importantes: foi Miss Taboão da Serra 2023/2024 e princesa dos rodeios de Taboão da Serra e Cotia.

Sobre o concurso

O concurso acontece em duas etapas. A primeira foi uma pré-seletiva com 15 candidatas, que passaram um dia inteiro no Gandini Hotel, em Itú, participando de atividades organizadas pelo evento, tirando fotos oficiais e encerrando o dia com uma festa exclusiva. Agora, as quatro finalistas mais votadas pelo público serão contempladas com as faixas de Musa e Misses do rodeio.

As votações estão abertas e encerram nesta quinta-feira, 21 de agosto. Para votar em Dayane Burgos, acesse: www.rodeioitu.com.br/musas

Dayane conta que participar deste concurso é uma oportunidade especial.

“A expectativa para este título é enorme! Sou uma grande amante do mundo dos rodeios e estar entre as finalistas me enche de alegria. Quando soube das inscrições, meu coração bateu mais forte. Este concurso tem sido uma experiência diferente de tudo que já vivi e está me ajudando a me reencontrar como mulher.”

Além disso, a taboanense destaca que o processo se tornou ainda mais especial por estar dividindo a experiência com a amiga Paloma Souza.

“Estou participando junto com a Paloma, que foi uma das minhas maiores incentivadoras a entrar nesse meio. Nossa maior vitória é poder viver isso lado a lado, como amigas. Claro que os votos são individuais, mas o nosso desejo é conseguir chegar juntas até a final.”

Rodeio Itu Festival 2025

O Rodeio Itu Festival será realizado de 5 a 13 de setembro, na Arena Itu, e chega à sua 19ª edição. O evento reúne competições, como a prova dos Três Tambores, com premiação superior a R$ 30 mil, e uma programação musical com grandes nomes da música sertaneja: