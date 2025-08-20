Mulheres vítimas de violência doméstica em Taboão, Embu e Itapecerica podem solicitar auxílio-aluguel de R$500

Por Geovanna Matos, na redação / Foto: Governo de SP

Mulheres vítimas de violência doméstica em Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra têm direito a receber auxílio-aluguel no valor de R$500 mensais, oferecido pelo Governo do Estado de São Paulo. O benefício é voltado para mulheres de baixa renda que possuem medida protetiva vigente e pode ser concedido por até seis meses, com possibilidade de prorrogação caso a situação de risco permaneça.

Além dessas três cidades, outras 33 da Região Metropolitana de São Paulo também fazem parte do programa da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado.

Quem pode receber o auxílio

Para ter acesso ao benefício, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

Residir no estado de São Paulo;

Possuir medida protetiva em vigor;

Ter renda familiar de até dois salários mínimos antes da separação;

Apresentar documentação que comprove a vulnerabilidade, como relatório psicossocial ou inscrição no CadÚnico.

O cadastro inicial deve ser feito na rede municipal de Assistência Social, que analisa os documentos e encaminha o pedido à Secretaria de Desenvolvimento Social. O valor é depositado em uma poupança social do Banco do Brasil, que pode ser movimentada pelo aplicativo ou em agências.

Onde solicitar em Taboão, Embu e Itapecerica

As mulheres que atendem aos critérios podem procurar atendimento em:

CRAS (Centros de Referência de Assistência Social);

CREAS (Centros de Referência Especializados de Assistência Social);

Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) ;

Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e hospitais;

Ministério Público ;

Defensoria Pública ;

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Esses locais oferecem acolhimento, orientações e encaminhamentos necessários para garantir a proteção das vítimas e o acesso ao benefício.