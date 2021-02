Conisud assina ‘Protocolo de Intenções’ de cooperação sobre resíduos sólidos com Governo de SP

Da assessoria da PMETEA

O Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo – Conisud formalizou nesta segunda-feira (01/02), por meio de videoconferência, um “Protocolo de Intenções” para o desenvolvimento de cooperação técnica para a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, em parceria com a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente.



O objetivo desse documento é a conjugação de esforços para a implantação das “Políticas Nacional e Paulista de Resíduos Sólidos no Estado de São Paulo”, que vislumbra uma série de ações conjuntas como, por exemplo, elaboração de material técnico-didático, encontros, seminários, palestras, capacitações etc., além de promover a inclusão social de trabalhadores de coleta seletiva, incentivo à criação de cooperativas e associações de coleta de materiais recicláveis, disseminar experiências e conhecimentos de modernização e novas tecnologias, entre outras, abrangendo os oito municípios integrantes do Conisud.



A Política Estadual de Resíduos Sólidos define princípios e diretrizes, objetivos, instrumentos para a gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos, com vistas à prevenção e ao controle da poluição, à proteção e à recuperação da qualidade do meio ambiente e à promoção da saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos ambientais no estado de São Paulo.



O resíduo sólido é todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, que podem ser classificados em relação à sua origem e forma (domiciliares, limpeza urbana, hospitalares, saneamento básico, mineração, industrial etc.) como quanto à sua periculosidade.



Participaram da reunião os prefeitos: presidente do Conisud Ney Santos (Embu das Artes) Rogério Franco (Cotia), Dr. Nakano (Itapecerica da Serra), José Antonio (Embu-Guaçu), Josué Ramos (Vargem Grande), Ayres Scorsatto (Juquitiba), Felipe Same (São Lourenço da Serra) e vice-presidente do Conisud Aprígio da Silva (Taboão da Serra). Além de Brígida Sacramento (secretaria executiva do Conisud); Roberto Terassi (Acise); Daniel Lourenzo (engenheiro da Aeais – Associação Engenheiros e Arquitetos de Itapecerica da Serra); Ivo Farias (Sincoplastic/Acise); Alvaro Sérgio (Aetec – Associação de Engenheiros e Arquitetos de Cotia); José Batista Rodrigues (presidente do Instituto Embu de Sustentabilidade); Raphael Quieroz (Avan – Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Vargem Grande Paulista) e Édson Cau (engenheiro da Aeais).