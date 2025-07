Conta de luz fica mais cara em agosto com bandeira vermelha patamar 2

Direto da redação

A partir de 1º de agosto, as contas de luz ficam mais caras em todo o país, com a bandeira vermelha no patamar 2, anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Essa bandeira prevê uma cobrança extra de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos, por causa do aumento no custo da geração de energia, motivado pela redução dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas.

A decisão foi tomada porque as chuvas ficaram abaixo da média nas principais regiões do país. Com menos água nos reservatórios, foi preciso acionar usinas termelétricas, que têm um custo maior para gerar energia, o que reflete no valor da conta de luz.

Em 2025, essa é a terceira mudança na bandeira tarifária. Até abril, valia a bandeira verde, sem cobrança extra. Em maio, passou para a bandeira amarela, com valor adicional menor. Nos meses de junho e julho, foi aplicada a bandeira vermelha no patamar 1, que agora sobe para o patamar 2, o mais alto.

Esse aumento afeta consumidores de todo o país, incluindo moradores de Taboão da Serra e região. A Aneel lembra que o uso consciente da energia ajuda a diminuir o impacto no valor da conta.