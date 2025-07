MC Neguinho do Kaxeta, Vulgo FK e Casa Nossa agitam o Arraial da Arena neste sábado (26)

Direto da redação

O Arraial da Arena 2025 entra na reta final e promete muita animação neste sábado (26), com uma programação diversificada na Arena Multiuso de Taboão da Serra. As atrações da noite são o grupo Casa Nossa, o funkeiro MC Neguinho do Kaxeta e o trapper Vulgo FK.

Os portões abrem às 17h e a entrada é gratuita. Quem desejar, pode contribuir com 1 kg de alimento não perecível(exceto sal e açúcar), que será destinado ao Fundo Social para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade alimentar.

Com mais de 30 anos de estrada, o grupo Casa Nossa promete embalar o público com grandes sucessos do samba e do pagode. Em seguida, o palco será tomado por MC Neguinho do Kaxeta, dono de hits como Louco e Sonhador e Sou Vitorioso, que arrasta multidões por onde passa. Já o trapper Vulgo FK encerra a noite com muito estilo, trazendo músicas do álbum Perdas e Ganhos, que teve 14 das 15 faixas entre as mais ouvidas no Spotify Brasil em 2023.

A expectativa é de casa cheia, repetindo o sucesso dos fins de semana anteriores, que juntos reuniram mais de 50 mil pessoas, de acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública. A festa é promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, com apoio do Ministério do Turismo.