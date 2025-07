Mercado Livre abre centro de distribuição em Embu das Artes e deve gerar mais de 1.000 vagas de emprego para a região

Por Geovanna Matos, na redação

O Mercado Livre vai abrir um centro de distribuição em Embu das Artes, com previsão de gerar mais de 1.000 vagas de emprego para moradores da cidade e da região.

O anúncio foi confirmado pelo prefeito Hugo Prado, que destacou a importância da chegada da empresa para a economia local. Segundo ele, as oportunidades serão voltadas principalmente para quem busca o primeiro emprego.

A instalação do novo centro faz parte de um plano de expansão do Mercado Livre, que prevê a criação de 11 unidades logísticas em cinco estados do país. O objetivo é ampliar a malha de entregas rápidas, com foco em entregas em até um dia.

Nos próximos dias, o Mercado Livre e a Prefeitura devem divulgar os detalhes do processo seletivo, que não exigirá experiência prévia dos candidatos. Os contratados terão benefícios compatíveis com o mercado e a vantagem de trabalhar perto de casa.