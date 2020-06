Conta de luz terá bandeira tarifária verde até dezembro; taxa extra não será cobrada

Por Samara Matos, na redação

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que a bandeira tarifária verde ficará até o final de dezembro de 2020, isso significa que não haverá cobrança de taxa extra na conta de luz. Trata-se de uma medida emergencial da Agência para aliviar a conta de luz dos consumidores e auxiliar o setor elétrico em meio ao cenário de pandemia da Covid-19.

Segundo a Aneel, com análise dos técnicos, levou em conta as contribuições à consulta pública, o cenário de redução de carga e as perspectivas de geração de energia tornam possível o acionamento da bandeira verde nos próximos meses.

Além disso, os custos cobertos pelas Bandeiras Tarifárias estão contemplados na chamada Conta-Covid – empréstimo ao setor elétrico feito junto a bancos públicos e privados, com o objetivo de aliviar os impactos da atual crise no setor elétrico.

ENTENDA AS BANDEIRAS TARIFÁRIAS

A verde indica condições favoráveis de geração de energia, portanto, ela não tem cobrança adicional. A amarela ocorre quando há condições menos favoráveis com a cobrança de R$ 1 por 100 kWh. Já a vermelha tem taxa adicional em dois patamares. No primeiro o adicional é de R$ 3. No segundo a taxa é de R$ 5 a cada 100 kWh consumidos.