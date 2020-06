Direto da redação

No fim da tarde desta terça-feira (2), uma carreta não conseguiu subir a Estrada São Francisco, no Jardim Helena, e travou os dois sentidos da via próximo a Câmara Municipal.

De acordo com a página Agentes de Trânsito de Taboão da Serra, O trânsito está sendo desviado pelos agentes de trânsito para Rua. José Francisco dos Santos