Contas da vereadora Joice Silva, na presidência da Câmara em 2018, são aprovadas pelo TCE-SP

Por Allan dos Reis, na redação

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) aprovou as contas da Câmara Municipal de Taboão da Serra referente ao ano de 2018, período da presidência da vereadora Joice Silva (PTB), a primeira mulher a comandar o poder legislativo taboanense.

“Hoje tivemos a grata notícia de que as nossas contas do ano de 2018 foram aprovadas. E só foi possível com a colaboração de cada um dos vereadores, cada um dos funcionários. Em nome da doutora Simone [Lima], nossa procuradora geral, em nome do doutor Isaías [Santos], que na época foi o nosso diretor geral, quero agradecer a todos, quero agradecer a todos. Estou feliz”, discursou Joice.

As contas do presidente da Câmara são julgadas pelo Tribunal de Contas, que realiza fiscalizações constantes através de seus conselheiros. As contas de 2017, por ser outro relator, ainda não foram julgadas, mas devem entrar em votação nos próximos dias.

A Câmara de Taboão da Serra já teve um histórico de desaprovações, mas desde 2011, quando o poder legislativo passou a ter Procuradores concursados, as contas têm pareceres favoráveis dos conselheiros do TCE-SP.