Cooperativa Vida Nova realiza ‘live’ e associados antecipam parcelas do Grupo 13

Direto da redação

A Cooperativa Habitacional Vida Nova realizou no início da noite desta segunda-feira (20) uma live pelo seu canal no Youtube para que os associados do Grupo 13 – do Residencial Firenze – pudessem realizar a antecipação de parcelas.

A medida foi a alternativa que a diretoria encontrou para não atrasar a assembleia de definição das chaves prevista para o dia 11 de outubro. Dos 144 apartamentos deste prédio, 72 associados serão contemplados pela antecipação e os outros 72 através de sorteio.

Os apartamentos do Grupo 13 ficam em Embu das Artes com 125m² (padrão) com: 3 dormitórios (1 suíte), Espaço Gourmet, Sala, Cozinha, Banheiro, Lavabo, Área de Serviço, Varanda com Espaço Gourmet e Churrasqueira.