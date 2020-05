Cooperzagati produz dispenser sustentáveis de álcool em gel; veja como comprar

Por Allan dos Reis,

A Cooperativa dos Agentes Ambientais de Taboão da Serra (CooperZagati) lançou nesta quarta-feira (20) um dispenser para álcool em gel produzido com materiais reciclados. O produto evita que as pessoas tenham contato com as mãos ao material – já que é acionado pelos pés – e também vai auxiliar financeiramente às famílias cooperadas, que viram suas rendas caírem desde o início da pandemia do coronavírus.

“Somos 18 famílias fazemos a coleta de recicláveis em 13% do município. O material que a gente coleta, fazemos a triagem e a comercialização. Mas, perante a pandemia, estamos com dificuldade da venda do material. Estamos em produção, mas o material tem ficado dentro da cooperativa. Com esse apoio da RCR Ambiental, vai ser uma forma de entrar uma renda para a cooperativa e para o sustento dos cooperados”, afirma Luana Oliveira da CooperZagati.

Entrega dos primeiros dispensers vendidos pela Cooperzagati.

As primeiras vendas foram para o “Tat’s Restaurante” e a “Sanwey Indústria de Containers”. Para comprar o dispenser para álcool em gel, basta ligar para: (11) 98737-9773 / 4701-6443

TREINAMENTO

Para produção dos dispenser, os cooperados foram capacitados pela RCR Ambiental. O diretor André Navarro explica a importância do treinamento. “O objetivo é que essas comunidades e cooperativas mais vulneráveis consigam produzir produtos novos neste momento crítico de pandemia. […] Vimos o brilho nos olhos da cooperativa quando fizemos o treinamento, os cooperados estavam muito entusiasmados e só o fato de levar essa alegria já é muito bom e emocionante. Mas, sabemos que se não vender os dispositivos não vai ter muita função”, diz.