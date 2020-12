Copa do Brasil e Paulista: meninas do futsal enfrentam maratona de jogos em busca de títulos

Direto da redação

As meninas do futsal taboanense estão na reta final de duas importantes competições do cenário do futsal feminino: a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. A competição estadual será a terceira final consecutiva da equipe. Em sete dias, as jogadoras vão enfrentar uma maratona de quatro jogos.

A sequência de partidas começa na nesta terça-feira (8), em partida válida pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Dois dias depois, a equipe faz o jogo da volta. Ambas as partidas vão ocorrer no Ginásio Zé do Feijão em Taboão da Serra.

Com pouco tempo de descanso a equipe viaja até São José dos Campos para enfrentar a equipe local no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista no dia 12. E no dia 14, segunda-feira, em Taboão da Serra, será a vez do São José tentar a sorte em Taboão.

SERVIÇO:

Semifinal da Copa do Brasil 2020

8/12 – às 20h – Ginásio Zé do Feijão

10/12 – às 16h – Ginásio Zé do Feijão

Final do Campeonato Paulista

12/12 – às 19h – São José dos Campos

14/12 – às 20h – Ginásio Zé do Feijão