Coronavírus: Governo de SP prorroga quarentena até 22 de abril

Por Samara Matos, na redação

O Governo de São Paulo prorrogou a quarentena em todos os municípios do Estado até o dia 22 de abril como medida de conter o avanço do coronavírus (Covid-19). A medida está em vigor desde o dia 24 de março e terminaria nesta terça (7). O governador João Doria (PSDB) concedeu coletiva no horário de almoço desta segunda.

“A prorrogação da quarentena será feita por mais 15 dias no Estado de São Paulo, do dia 8 de abril a 22. Isso é constitucional. É uma determinação que deve ser seguida por todos os municípios do Estado”, afirma Doria.

O secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann, afirma que – sem as medidas de isolamento tomadas – o Estado teria 10 vezes mais casos do que os atuais.

Devem seguir funcionando durante a quarentena:

Hospitais, clínicas, farmácias e clínicas odontológicas;

Transporte público;

Transportadoras e armazéns;

Empresas de telemarketing;

Petshops;

Deliverys;

Supermercados, mercados e padarias;

Limpeza pública;

Postos de combustível.

Seguir fechados: