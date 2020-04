Ordem aos servidores de Embu das Artes “é para não divulgar nada” sobre o coronavírus

Por Allan dos Reis, na redação

Funcionários da Secretaria de Saúde de Embu das Artes afirmam que a “ordem é para não divulgar nada” a respeito dos números de pessoas infectadas pelo novo coronavírus (Covid-19). O único dado oficial, e defasado, parte do Governo do Estado que indica 20 infectados e uma morte nesta segunda-feira (6).

Dos municípios do Conisud, apenas Embu das Artes não divulga informações diárias. O Taboão em Foco tenta desde a semana passada, por whatsapp e email, oficiais da Secretaria de Comunicação, dados a respeito da doença e ninguém do governo se posiciona. Outros veículos de comunicação da região também não tiveram sucesso.

Na tarde desta segunda, chegou a nossa reportagem a seguinte informação. “A ordem é para não divulgar nada”, afirmou uma pessoa próxima à cúpula do governo Ney Santos (Republicanos) e do presidente da Câmara, Hugo Prado (PSB).

Os dois políticos, aliás, estavam a frente das ações tomadas pelo poder público em Embu das Artes, mas agora estão em quarentena porque o secretário de governo Jones Donizete testou positivo e ambos estiveram em várias ações em conjunto.

DADOS INCORRETOS

A ordem para esconder as notícias da população ficou mais grave após o prefeito Ney Santos e aliados terem divulgados a morte de duas pessoas no dia 22 de março, mas horas depois foi contrariado por familiares de uma das vítimas, que garantiu que a morte nada tem a ver com a doença.

Nesta segunda, matéria do Verbo Online mostra que a ‘segunda vítima’ citada pelo prefeito também não teria como causa mortis o Covid-19.