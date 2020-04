Coronavírus: voluntárias produzem ‘máscaras caseiras’ para doação na região do São Judas

Por Allan dos Reis, na redação

A costureira Raquel Ribeiro achou sua forma de contribuir com os moradores de Taboão da Serra que não encontram máscara e, na sede da ONG do Projeto Aparecendo, está confeccionando com outros voluntários – entre eles o vereador Cido (DEM) para doar às pessoas que são do grupo de risco, especialmente idosos a partir de 60 anos.

“A dificuldade para encontrar máscaras está muito grande e por isso decidi produzir para as pessoas que precisam. O tecido que a gente tem já cortamos e estamos costurando”, afirma Raquel.

Por dia, ela afirma ter condições de produzir até 200 máscaras, já que ela conta com a ajuda de outras quatro pessoas. Porém, “a gente precisa de tecido tricoline, elástico e linha”, diz.

As máscaras serão entregues a integrantes do projeto com mais de 60 anos e – conforme foi aumentando a produção – será estendida aos moradores da região do Jardim São Judas.

Voluntárias confeccionam máscaras no Projeto Aparecendo para doação.

COMO DOAR TECIDO

Você pode colaborar com a doação de tecidos, linhas e elásticos diretamente a Raquel Ribeiro através deste telefone: (11) 94704-3502 ou (11) 94923-1378 whatsapp Vivian Regina.