Coronavírus: Procon-SP e Polícia Civil anuncia fiscalização contra aumento do preço de botijão de gás

Por Samara Matos, na redação

O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (1º), a força-tarefa do Procon-SP com o Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas), da Polícia Civil, para fiscalizar e punir a prática de preços abusivos de botijões de gás. Caso o consumidor flagre um caso de preço abusivo do produto, a orientação é denunciar pelo site, aplicativo ou redes sociais do órgão.

O Procon-SP e Polícia Civil vão atuar em conjunto para identificar vendedores que estão se aproveitando da pandemia para cobrar valores acima da média. Mesmo com os altos preços, a corrida é grande dos consumidores para comprar botijão.

Em Taboão da Serra, em tempo de pandemia de coronavírus, consumidores estão com dificuldades para comprar o botijão de gás de cozinha, já que muitos consumidores – com medo de desabastecimento – compraram botijões para estocar em suas residências, acabando com os estoques dos distribuidores.

Vale ressaltar que fazer estoque dos botijões é perigoso por correr risco de explosões, e também prejudica quem precisa do produto e não pode comprar porque está em falta.