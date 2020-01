Apesar de não haver nenhum caso suspeito do vírus em Taboão da Serra, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar nesta quarta-feira (29) reunião com técnicos para discutir ações a serem adotadas, caso o coronavírus contamine alguém do município. No Brasil, um estudante que esteve na China está em observação em hospital de Belo Horizonte.

Vírus que ataca o sistema respiratório se espalhou no mundo a partir da região de Wuhan, na China.