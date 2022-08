Covid-19: Vacinação de crianças de 3 a 4 anos com comorbidade começa nesta segunda (29)

Por Vera Sampaio, da PMTS

A Secretaria Municipal de Saúde de Taboão da Serra inicia nesta segunda-feira, 29/08, a imunização contra Covid-19 de crianças com comorbidade com idades entre 3 a 4 anos. A vacinação acontecerá de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h, nas 13 Unidades Básicas de Saúde do município.

Para receber a vacina é obrigatório apresentar atestado ou laudo médico que comprove comorbidade. É necessário apresentar documento oficial com foto do responsável, comprovante de residência e cartão do SUS e caderneta de vacinação. Vale ressaltar que a criança deverá estar acompanhada de maior de 18 anos.

Conforme orientação na 40ª atualização do Documento Técnico Campanha de Vacinação Contra-19 do Governo Estadual, o imunizante que será utilizado é Coronavac.

“Iniciaremos na segunda-feira, 29/08, a vacinação das nossas crianças com 3 e 4 anos que possuem comorbidade. Assim como para as demais faixas etárias, as comorbidades podem ser agravantes para Covid-19. Por isso, orientamos a população a vacinarem seus filhos. A pandemia ainda não acabou e a vacinação é a forma que temos que nos proteger e proteger quem amamos, isso sem abrir mão dos cuidados”, explicou o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Clique aqui e confira o endereços das UBS de Taboão da Serra.

Quem pode ser vacinado contra Covid-19?

– 1ª dose – Crianças de 3 a 4 anos com comorbidades

– 1ª e 2ª dose – Maiores de 5 anos, adolescentes, adultos e idosos;

– 3ª dose – Adolescentes de 12 a 17 anos; Maiores de 18 anos a menores de 45 anos.

– 4ª dose – Maiores de 25 anos; Profissionais da Saúde; e Imunodeprimidos (imunodeficiência primaria grave, quimioterapia para câncer, transplantados de órgãos sólidos e células tronco em uso de drogas imunossupressoras, pessoas portadoras de HIV/AIDS, uso de corticóide > ou = 20mg/dia de prednisona ou equivalente ou => a 14 dias de uso, uso de drogas modificadoras da resposta imune, doenças auto inflamatórias, pacientes em hemodiálise, pacientes com doenças inflamatórias crônicas