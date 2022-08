Taboão Magnus conquista bronze na Copa Mundo do Futsal após vencer russas

Direto da redação

A equipe Taboão Magnus venceu por 1 a 0 as russas do Normanochka e conquistou o bronze na Copa Mundo de Futsal na manhã deste sábado (27).

“A gente conseguiu o terceiro lugar e dedico a Pietra e a família dela. Hoje faz uma semana que a gente estava velando nossa companheira e só tenho que a agradecer a força do grupo. A gente só podia coroar ela com uma medalha no peito”, diz Natalinha, eleita pela equipe do Sportv como craque do jogo.

Ao longo de toda competição, a atleta taboanense Pietra Medeiros, morta há uma semana em decorrência de hepatite autoimune, foi homenageada pelas companheiras do Taboão Magnus e de outras equipes.

1° Tempo

O primeiro tempo da competição foi equilibrado com a equipe russa jogando com goleira linha. A equipe Taboão Magnus marcou bem, com ótimas defesa da goleia Flavi, e teve pelo menos quatro oportunidades de marcar.

2° Tempo

O jogo continuou equilibrado, mas com Taboão Magnus também utilizando goleiro linha. O gol do título saiu no início desta etapa. Depois, disto, Taboão manteve o controle do jogo até o apito final do árbitro.

A Competição

A Copa do Mundo do Futsal começou na segunda-feira (22) com 12 equipes, sendo 5 estrangeiras. O Taboão Magnus começou goleando por 8 a 0 a Juventas (Colômbia).

Na semifinal contra a Stein Cascavel, a equipe taboanense perdeu por 2 a 0.

A final foi disputada entre Female e Stein Cascavel.