Fim de semana terá ‘calorão’ de 29ºC antes da chegada de nova frente fria na região

Por Samara Matos, na redação

O calor continuará na região neste fim de semana após a subida dos termômetros nos últimos dias, segundo o Climatempo. Em contrapartida, uma frente fria avança e promete derrubar as temperaturas na região a partir do fim de domingo (28).

Na sexta-feira (26), a temperatura mínima será de 15ºC e máxima de 27ºC. No sábado (27), terá sol o dia inteiro e noite de tempo aberto sem nuvens, a temperatura varia entre 15ºC e 29ºC. Já no domingo terá sol e aumento de nuvens de manhã, no entanto muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, a temperatura varia entre 16°C e 28°C.