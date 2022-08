Prefeitura de Taboão da Serra realiza seleção para Auxiliar de Manipulação na terça-feira (30)

Direto da redação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Taboão da Serra irá realizar um processo seletivo na terça-feira (30), para o preenchimento de 300 vagas para o cargo de Auxiliar de Manipulação em uma empresa de logística da região. Os interessados em concorrer a uma das vagas devem comparecer às 13h, no Cemur (Praça Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bontempo).

Para participar do processo seletivo não é preciso ter experiência na função. É necessário ser maior de 18 anos, ter Ensino Médio Completo, ser proativo, organizado, ágil, comprometido com o trabalho e preferencialmente residir em Taboão da Serra. No dia da seleção, é necessário levar currículo atualizado, carteira de trabalho (física ou digital), documento oficial com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

“Promover processo seletivos em parceria com empresas da nossa região é uma das maneiras que o Governo Municipal tem de interligar nossos munícipes, que buscam por colocação no mercado de trabalho, aos empregadores, o que auxilia no desenvolvimento da economia da nossa cidade e da nossa região”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Wanderley Bressan.

As oportunidades para Auxiliar de Manipulação são efetivas, para trabalhar em regime de escala 6×1, horário diurno ou vespertino. A empresa oferece salário de R$ 1.456,32, além dos benefícios de Vale Transporte, Seguro de Vida, Assistência Médica, Plano Odontológico e refeitório no local.

Os contratados atuarão em segmento logístico na manipulação de produtos acabados no ato do recebimento, triar pedidos por transportadora/região de distribuição, zelar pela ordem, guarda e conservação dos materiais e equipamentos sob sua responsabilidade, organizar o local de trabalho, bem como, outras atividades pertinentes à função.

Serviço:

Processo Seletivo – Auxiliar de Manipulação

Dia 30/08 | às 13h

Local: Cemur – Praça Nicola Vivilechio, 151, Jardim Bontempo