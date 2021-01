Cris Souza é eleita melhor técnica de futsal feminino do mundo

Por Allan dos Reis, na redação

Destaque a frente da equipe do Futsal Feminino Taboão da Serra, a técnica Cris Souza conquistou nesta terça-feira (26) mais um título importante para sua carreira, a de “Melhor Técnica do Mundo” em 2020, prêmio concedido pela “Futsalplanet Awards”.

A votação foi realizada por especialistas em futsal no mundo, convidados pelos organizadores do prêmio. Entre os principais títulos na carreira, Cris tem o bicampeonato da Copa do Brasil, conquistado em dezembro do ano passado.

A equipe comandada por Cris Souza, o Futsal Feminino Taboão da Serra ficou entre as cinco melhores equipes do mundo.