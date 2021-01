GCM e PM realizam a operação ‘Sono Tranquilo’ contra pancadões em Taboão da Serra

Direto da redação, com informações da PMTS

A Secretaria de Segurança e Defesa Social da Prefeitura de Taboão da Serra está realizando a Operação Sono Tranquilo que tem como objetivo inibir ações de perturbação do sossego. No primeiro final de semana, a operação foi realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão em conjunto com a Polícia Militar.

A ação contou com a participação de duas viaturas da Força Tática (PM), liderada pelo Sargento Gato, duas motos da Rocam (PM), além de oito viaturas da GCM, sendo seis carros e duas motos. Ao menos 18 guardas e policiais participaram da operação, entre eles a Comandante Eliana e o Sub Comandante Menoci, ambos da GCM Taboão.

Segundo o secretário adjunto de Segurança, Tenente Dacal, a operação iniciou na segunda semana de janeiro. “Nosso setor de Inteligência identificou os bares, ruas e locais que a Corregedoria da GCM mais recebia denúncias de aglomerações e pancadões. Fizemos o mapeamento e resolvemos iniciar a Operação Sono Tranquilo na Rua Carlos Lamarca, no Jardim Record. O local é um conhecido ponto de encontro onde ocorre o Baile da CDD”, explicou.

Nas duas primeiras semanas, uma viatura da GCM ficou estacionada todos os dias na Rua Carlos Lamarca, além de outros veículos fazerem rondas pela região. Já no último final de semana a GCM de Taboão marcou presença no local na sexta, no sábado e no domingo. “Nós nos antecipamos. Chegamos ao CDD (Jardim Record) antes do início das aglomerações e inibimos a realização dos pancadões. Vamos ampliar o combate à perturbação do sossego, pancadões e motociclistas que, até então, estavam deitando e rolando no município. Estamos acertando nossas escalas e, daqui alguns dias, expandiremos a Operação Sono Tranquilo para outros bairros”, finalizou Tenente Dacal.

Denuncie!

O morador de Taboão da Serra que quiser denunciar ações de perturbação do silêncio, como bailes, pancadões e motos barulhentas, deve entrar em contato com a GCM pelos telefones 153 ou 4786-2852. A central funciona todos os dias da semana, 24h por dia.

Serviço:

GCM: 153 | 4786-2852

Funcionamento: 24h