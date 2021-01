Famílias de baixa renda têm direito a auxílio-funeral em Embu das Artes

Direto da redação, com informações da Prefeitura de Embu das Artes

A Prefeitura de Embu das Artes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, informa à população a disponibilidade de um auxílio-funeral. O benefício eventual pode ser concedido ao familiar e/ou responsável que não possui recursos financeiros para custear as despesas do sepultamento de seu ente.

A avaliação para sua concessão será realizada por um servidor capacitado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Quem precisar recorrer a esse serviço, deverá se dirigir a um dos endereços descritos abaixo de acordo com o dia e horário, munido dos seguintes documentos: atestado de óbito/declaração do óbito; RG, CPF e comprovante de endereço do falecido; RG e CPF do responsável pelo sepultamento.

– >> DE SEGUNDA A SEXTA << –



Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo

– Das 08h às 17h

VEJA ENDEREÇOS AQUI

Prefeitura de Embu das Artes (Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves, 114, Centro)

– Das 17h às 08h (buscar orientação na portaria 1)



– >> FINAIS DE SEMANA (sáb. e dom.) << –

UPA Santo Eduardo (Rua Poços de Caldas, 66, Jd. Santo Eduardo)

– Das 07h às 19h

Prefeitura de Embu das Artes (Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves, 114, Centro)

– 24 horas (buscar orientação na portaria 1)

– >> FERIADOS << –



UPA Santo Eduardo (Rua Poços de Caldas, 66, Jd. Santo Eduardo)

– Das 07h às 19h

Prefeitura de Embu das Artes (Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves, 114, Centro)

– Das 19h às 07h (buscar orientação na portaria 1)

Para mais informações:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento SocialAtendimento: de segunda a sexta, das 10h às 15h

Telefones: 4785-3583 ou (11) 94395-2636