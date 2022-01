Cris Souza, Luana Moura e Futsal Feminino Taboão da Serra ficam entre as melhores do mundo

Por Allan dos Reis, na redação

Foi divulgado nesta terça-feira (18) a lista das melhores e melhores atletas e equipes do mundo de 2021 do portal FutsalPlanet e a técnica Cris Souza foi eleita a segunda melhor treinadora de equipes femininas, atrás apenas do espanhol Julio Delgado González, que comanda o Burela. Em 2020, ela foi eleita a melhor do mundo.

Já o Futsal Feminino Taboão da Serra foi considerado o terceiro melhor clube feminino do mundo, atrás apenas do Burela e do Sport Lisboa e Benfica. Na prática, a equipe taboanense é a melhor equipe brasileira, segundo a FutsalPlanet.

“É uma honra estar entre os melhores treinadores do planeta pelo terceiro ano consecutivo”, afirma Cris Souza.

Amandinha, do Leoas da Serra, foi eleita pela oitava vez a melhor jogadora de futsal do mundo. Entre as 10 melhores está Luana Moura do Futsal Feminino Taboão da Serra.

ANO VITORIOSO

O ano de 2021 foi mais um vitorioso para o Futsal Feminino Taboão da Serra com a equipe chegando a final de todas as competições que disputou. O time taboanense conquistou a Super Copa, NFFB e o Paulista. E ainda foi vice-campeã da Taça do Brasil e da Copa do Brasil.