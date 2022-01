Nike e Somos CIEE oferecem 21 bolsas de estudo para jovens negros

Direto da redação

A Nike anunciou uma parceria com o projeto social SOMOS CIEE para oferecer 21 bolsas de estudos a jovens negros da região metropolitana de São Paulo. O projeto irá até 2025 e promove acesso ao ensino superior. Mais informações aqui.

As bolsas, 100% integrais, são oferecidas nos cursos universitários de Administração, Sistemas de Informação e Educação Física da Universidade Anhembi Morumbi. Elas serão destinadas para jovens autodeclarados pretos e pardos. O estudante também receberá uma bolsa auxílio/suporte financeiro durante todo o período de formação para custeio de transporte e alimentação, além de apoio psicossocial e profissional a ser conduzido pelo SOMOS CIEE.

“O foco em jovens pretos e pardos permite combater uma desigualdade de gerações. São inúmeras barreiras que afastam a juventude da educação e perpetuam essa situação. Mais do que garantir bolsas de estudo, o SOMOS CIEE fornece suporte complementar por meio de apoio psicossocial regular e auxílio financeiro para que esses jovens se mantenham no ensino superior, o que também envolve a participação da família desde o início da jornada”, disse o Assistência Social do CIEE, Rodrigo Miglio Nader.

“O esporte nos ensina valores que são fundamentais para conquistarmos vitórias também em nossas vidas pessoais. Agarrar com determinação e dedicação as oportunidades que surgem é um grande ensinamento. E essa parceria da Nike com a Associação Somos CIEE proporciona um futuro mais inclusivo e com mais possibilidades para muitos jovens, então esse é o momento de agarrar esta oportunidade. Não deixem de participar e se inscrever no edital”, disse a medalhista olímpica de vôlei Fernanda Garay, que gravou um vídeo especial para a iniciativa.

Das 21 bolsas de estudo oferecidas, sete serão destinadas para jovens cadastrados no CIEE e as outras 14 serão para comunidades apoiadas pela plataforma “Feito pra Jogar”, de apoio da Nike a parceiros comunitários.

A seguir, as condições para a inscrição:

-Jovens autodeclarados pretos e pardos;

-Ter cursado integralmente o ensino médio em escola pública;

-Nota do ENEM;

-Residir na região metropolitana de São Paulo;

-Participantes dos seguintes programas sociais: Associação Hurra (Zona Leste), Instituto Esporte & Educação (Zona Oeste), Instituto Família Barrichello (Centro e Lapa), Instituto Janeth Arcain (Santo André ), Instituto JB12 (Guarulhos), ONG Social Skate (Poá) e Projeto Vida Corrida (Capão Redondo).

Clique aqui e conheça o edital.