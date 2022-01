Prefeito de Taboão da Serra, Aprígio testa positivo para Covid-19

Por Samara Matos, na redação

O prefeito de Taboão da Serra, Aprígio (Podemos), testou positivo para Covid-19 nesta quarta-feira (19). Esta é a segunda vez que o prefeito contrai a doença, a primeira vez que Aprígio testou positivo para covid-19 foi em 2020. De acordo com a prefeitura, ele está em casa em isolamento social e passa bem. A agenda de compromissos presenciais do prefeito foi suspensa.

A informação foi nas confirmada nas redes sociais do Prefeito nesta quinta-feira (20). De acordo com o gestor, o trabalho será realizado de forma remota cumprindo o prazo de isolamento necessário.