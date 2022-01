Prefeitura de Osasco abre concurso público com 160 vagas para Guarda Municipal

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de Osasco publicou nesta semana o edital do concurso público com 160 vagas na Guarda Civil Municipal (GCM). As inscrições serão abertas no dia 1° de fevereiro.

As inscrições serão abertas no dia 1° de fevereiro e vão até 10 de março, exclusivamente no site da Fundação VUNESP, organizadora do concurso público. A taxa de inscrição é de R$ 68,50. Leia o edital.

A remuneração é de R$ 1.309,02 mais 80% adicional de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), cesta básica e vale-transporte. A jornada semanal é de 40 horas, sujeito a escalas de revezamentos e plantões.